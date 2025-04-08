08.04.2025 15:50 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Далласа

Мер Харкова розповів про низку важливих зустрічей у США.



Ігор Терехов підбив підсумки робочої поїздки до Далласа



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що провів низку зустрічей, зокрема, з мером Еріком Джонсоном та депутатами міськради Далласа. Під час спілкування очільник міста акцентував увагу на руйнаціях в українських містах і викликах, з якими стикаються їхні мешканці в умовах війни.

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«Даллас був одним з перших американських міст, яке ухвалило резолюцію з засудженням вторгнення рф в Україну. Приїхавши туди, я був вражений кількістю українських прапорів, які на своїх будинках вивісили місцеві мешканці на знак підтримки українців», - розповів Ігор Терехов.

Також він виступив в одному з університетів, зустрівся з українською діаспорою, поспілкувався з представниками бізнесу, які готові долучитися до реалізації повоєнних проєктів у Харкові.

«Були проведені перемовини щодо проєктів з відбудови. У штаті Техас, де знаходиться Даллас, дуже потужна економіка, тому ми залучатимемо інвесторів звідти, щоб відновлювати наше місто», - підкреслив мер.