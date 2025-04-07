07.04.2025 21:22 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть чоловіка, який працював в окупаційній адміністрації
Затверджено та направлено до суду у Харкові обвинувальний акт стосовно чоловіка, який перейшов на бік загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 54-річний мешканець Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами РФ співпрацював з вворогмо:
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добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрацїі. Не пізніше липня 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. специалиста сектора СЭС» у так званій «ВГА».
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видавав довідки, оформлені згідно із законодавством РФ, про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам, а також так звані «справки СаНПиН».
Свої «робочі обов’язки» чоловік виконував до моменту деокупації.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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