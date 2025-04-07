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07.04.2025  21:22   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який працював в окупаційній адміністрації

Затверджено та направлено до суду у Харкові обвинувальний акт стосовно чоловіка, який перейшов на бік загарбників.

Судитимуть чоловіка, який працював в окупаційній адміністрації: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 54-річний мешканець Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами РФ співпрацював з вворогмо:
 
  • добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрацїі. Не пізніше липня 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. специалиста сектора СЭС» у так званій «ВГА».
  • видавав довідки, оформлені згідно із законодавством РФ, про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам, а також так звані «справки СаНПиН». 
 
Свої «робочі обов’язки» чоловік виконував до моменту деокупації.
 
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Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.  
 
Нагадаємо, рагіше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який організовував встановлення пропагандистських банерів антиукраїнського змісту.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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