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07.04.2025  21:57   Дмитро Колонєй

У полум'ї пожежі загинула 3-річна дитина та чоловік у Харківському районі (фото)

Стало відомо, чому сталася трагедія у Харківській області.

Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 7 квітня 2025 року о 19:52 вогнеборців  викликали на пожежу у приватному житловому будинку села Пісочин Харківського району. На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі в будинку на площі 6 м кв.
 
На місці пожежі загинув чоловік 1981 р.н. та дівчинка 2022 р.н.   
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
 
О 20:08 пожежу локалізовано, а о 20:44 повністю ліквідовано. До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення 7 пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблих. 
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Загинула 3-річна дитина та чоловік у полум'ї пожежі: Новини Харкова
 
Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що пожежа у будинку забрала життя мешканки Харкова.

 

Тэги:  смерть, діти, харків, пожежа
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