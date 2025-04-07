07.04.2025 21:57 Дмитро Колонєй
У полум'ї пожежі загинула 3-річна дитина та чоловік у Харківському районі (фото)
Стало відомо, чому сталася трагедія у Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 7 квітня 2025 року о 19:52 вогнеборців викликали на пожежу у приватному житловому будинку села Пісочин Харківського району. На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі в будинку на площі 6 м кв.
На місці пожежі загинув чоловік 1981 р.н. та дівчинка 2022 р.н.
О 20:08 пожежу локалізовано, а о 20:44 повністю ліквідовано. До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення 7 пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблих.
Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0