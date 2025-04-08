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08.04.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 8 квітня

У Харкові мінлива хмарність, можливий сніг.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
8 квітня очікується хмарна погода, можливий сніг
 
Вітер Західний 6,0 м/с.
 
Температура повітря вдень 2 – 3° тепла.
 
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Народні прикмети:

 
  • Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали: "Не піде на користь". Якщо у цей день схід сонця світлий, значить, скоро сніг повністю зійде. 
  • Наші пращури примітили: яка погода 8 квітня – такою вона буде 8 жовтня, і навпаки.
Тэги:  погода, харків
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