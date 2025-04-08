08.04.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 8 квітня
У Харкові мінлива хмарність, можливий сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 квітня очікується хмарна погода, можливий сніг
Вітер Західний 6,0 м/с.
Температура повітря вдень 2 – 3° тепла.
Народні прикмети:
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Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали: "Не піде на користь". Якщо у цей день схід сонця світлий, значить, скоро сніг повністю зійде.
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Наші пращури примітили: яка погода 8 квітня – такою вона буде 8 жовтня, і навпаки.
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