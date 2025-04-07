07.04.2025 20:53 Дмитро Колонєй

Відтепер податкова штрафує продавців на маркетплейсах

Автоматично відстежуються всі грошові перекази на рахунки людей, які продають товари онлайн.

Як повідомляє РЕДПОСТ , податкова почала штрафувати продавців з OLX і Prom.uа, бо тепер автоматично відстежуються всі грошові перекази на рахунки людей, які продають товари онлайн — ідеться й про вживані речі.

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За словами нардепки Ніни Южаніної формально, навіть 200 грн, отримані за старі кросівки або дитячі іграшки, тепер вважаються доходом, який має бути задекларований і обкладений податками: 18% ПДФО + 5% військовий збір — загалом 23%.

З іншого боку податківці заявили, що не взіматимуть штраф за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках.