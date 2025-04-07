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07.04.2025  20:53   Дмитро Колонєй

Відтепер податкова штрафує продавців на маркетплейсах

Автоматично відстежуються всі грошові перекази на рахунки людей, які продають товари онлайн.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, податкова почала штрафувати продавців з OLX і Prom.uа, бо тепер автоматично відстежуються всі грошові перекази на рахунки людей, які продають товари онлайн — ідеться й про вживані речі.
 
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За словами нардепки Ніни Южаніної формально, навіть 200 грн, отримані за старі кросівки або дитячі іграшки, тепер вважаються доходом, який має бути задекларований і обкладений податками: 18% ПДФО + 5% військовий збір — загалом 23%.
 
З іншого боку податківці заявили, що не взіматимуть штраф за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках.
 
 
Тэги:  подія, штраф
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