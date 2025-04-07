07.04.2025 20:21 Дмитро Колонєй
Окупанти атакували дроном наряд поліції на Харківщині
Про удар ворога поінформували правоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 7 квітня 2025 року, коли наряд правоохоронців патрулював Вовчанську громаду, у селищі Білий Колодязь службовий автомобіль поліцейських почав переслідувати FPV-дрон.
Правоохоронці вчасно зорієнтувалися та вистрибнули з автомобіля. Ворожий боєприпас влучив у землю неподалік. Вони отримали контузію. Медики надають їм допомогу. За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0