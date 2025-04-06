06.04.2025 21:33 Дмитро Колонєй

Загарбники скинули чотири КАБи на села Харківщини

Російська авіація завдала ударів по Золочівській громаді на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом дня російські війська втретє здійснили авіаудари по території Золочівської громади на Харківщині.

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Згідно з попередньою інформацією, три КАБ влучили у відкриту місцевість поблизу населених пунктів Клинова-Новоселівка, Калинове та Соснівка. Вибухи спричинили значні вирви, проте, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Четверта авіабомба влучила у луки в межах селища Золочів. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Наразі уточнюється інформація про можливих постраждалих.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, які були спричинені обстрілами.