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06.04.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Загарбники скинули чотири КАБи на села Харківщини

Російська авіація завдала ударів по Золочівській громаді на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом дня російські війська втретє здійснили авіаудари по території Золочівської громади на Харківщині. 
 
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Згідно з попередньою інформацією, три КАБ влучили у відкриту місцевість поблизу населених пунктів Клинова-Новоселівка, Калинове та Соснівка. Вибухи спричинили значні вирви, проте, за попередніми даними, обійшлося без жертв.
 
Четверта авіабомба влучила у луки в межах селища Золочів. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Наразі уточнюється інформація про можливих постраждалих.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, які були спричинені обстрілами.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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