06.04.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Загарбники скинули чотири КАБи на села Харківщини
Російська авіація завдала ударів по Золочівській громаді на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом дня російські війська втретє здійснили авіаудари по території Золочівської громади на Харківщині.
Згідно з попередньою інформацією, три КАБ влучили у відкриту місцевість поблизу населених пунктів Клинова-Новоселівка, Калинове та Соснівка. Вибухи спричинили значні вирви, проте, за попередніми даними, обійшлося без жертв.
Четверта авіабомба влучила у луки в межах селища Золочів. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Наразі уточнюється інформація про можливих постраждалих.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники Харківщини загасили
3 пожежі, які були спричинені обстрілами.
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