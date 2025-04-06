06.04.2025 08:44

Рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинених обстрілами

Оперативна інформація по Харківщині на 6 квітня 2025 року від ДСНС.



Рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинених обстрілами



Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 5 по 6 квітня 2025 року харківські рятувальники здійснили 33 оперативних виїзди:

19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов'язані з ворожими обстрілами;

3 – обстеження території після обстрілу;

5 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Вдень 5 квітня підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі, що сталася в результаті ворожого обстрілу по сел. Борова Ізюмського району. Горіла господарча споруда та частково дах житлового будинку на загальній площі 30 м кв. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вночі ворожий безпілотник атакував селище Старий Салтів Чугуївського району. Сталася пожежа на площі 450 м кв. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Постраждалих немає.

6 квітня о 05:44 підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків спричинених ударами КАБами по м. Куп'янську. Внаслідок влучання авіабомби в 9-поверхівку сталось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир житлового будинку на загальній площі 100 м кв. Також внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі п’яти приватних домоволодінь. Постраждало 2 особи.

Минулої доби рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями МПК та ДПК ліквідували 11 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 11 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.