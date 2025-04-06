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06.04.2025  09:19   Дмитро Колонєй

Окупанти скинули авіабомби на житлову 9-поверхівку міста Харківщини (фото)

На Харківщині постраждали літні люди через авіаудар росіян.

Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вранці 6 квітня 2025 року, внаслідок влучання авіабомби інтервентів в 9-поверхівку Куп'янська, сталось загоряння шести балконів та чотирьох квартир житлового будинку на загальній площі 100 м кв. За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови на площі 200 м кв. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки. 
 
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
У ліквідації наслідків масованого авіаудару брали участь рятувальники та медики ДСНС. За попередніми даними постраждало 2 особи: 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
Сталася маштабна пожежа у 9-поверхівці та будинку через авіаудари інтервентів: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог бомбував села прикордоння та атакував на обох напрямках Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, пожежа, харків
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