06.04.2025 20:25 Дмитро Колонєй

В Україні змінилися ціни на моркву: як саме

Фінансові аналітики пояснили зміни на ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , в Україні знижуються ціни на моркву. Морква в українських господарствах на сьогоднішній день пропонується до продажу по 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Ціни знижуються на тлі стрімкого скорочення запасів моркви у сховищах українських господарств, але навіть за таких умов, ціни на моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

Чому знижуються цині на моркву

зниженням попиту на овоч

збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що відбувається з цінами на картоплю та чому саме.