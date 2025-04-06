06.04.2025 20:25 Дмитро Колонєй
В Україні змінилися ціни на моркву: як саме
Фінансові аналітики пояснили зміни на ринку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в Україні знижуються ціни на моркву. Морква в українських господарствах на сьогоднішній день пропонується до продажу по 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Ціни знижуються на тлі стрімкого скорочення запасів моркви у сховищах українських господарств, але навіть за таких умов, ціни на моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.
Чому знижуються цині на моркву
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зниженням попиту на овоч
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збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що відбувається з цінами на картоплю та чому саме.
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