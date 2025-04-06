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06.04.2025  20:25   Дмитро Колонєй

В Україні змінилися ціни на моркву: як саме

Фінансові аналітики пояснили зміни на ринку.

Змінилися ціни на моркву, як саме та з чим це пов'язано
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні знижуються ціни на моркву. Морква в українських господарствах на сьогоднішній день пропонується до продажу по 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
 
Ціни знижуються на тлі стрімкого скорочення запасів моркви у сховищах українських господарств, але навіть за таких умов, ціни на моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

Чому знижуються цині на моркву

  • зниженням попиту на овоч
  • збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що відбувається з цінами на картоплю та чому саме.

 
Тэги:  морква, ціни
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