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06.04.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Нацбанк України планує ввести в обіг нові монети

Які саме монети та чому саме оновить НБУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, НБУ готує  оновлення монет номіналом одна та дві гривні. Регулятор почав готувати зміну дизайну монет ще у 2021 році, адже громадяни скаржилися на те, що вони дуже схожі і тому не зручні у використанні.
 
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Була сформована робоча група та розпочато обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або двох. Але повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу.
 
Після стабілізації ситуації в країні робота над оновленням та покращенням дизайну монет відновиться. Водночас деталей про новий вигляд грошей НБУ не розкриває.
 
 
Тэги:  подія, гроші
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