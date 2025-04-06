06.04.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Нацбанк України планує ввести в обіг нові монети

Які саме монети та чому саме оновить НБУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , НБУ готує оновлення монет номіналом одна та дві гривні. Регулятор почав готувати зміну дизайну монет ще у 2021 році, адже громадяни скаржилися на те, що вони дуже схожі і тому не зручні у використанні.

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Була сформована робоча група та розпочато обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або двох. Але повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу.

Після стабілізації ситуації в країні робота над оновленням та покращенням дизайну монет відновиться. Водночас деталей про новий вигляд грошей НБУ не розкриває.