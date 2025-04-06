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06.04.2025  14:16   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на картоплю та чому саме

Експерти пояснили зміни на ринку продуктів

Змінилися ціни на картоплю, чому саме та що буде з ними далі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, виробники знизили оптові ціни на картоплю в Україні до 15-25 грн/кг (0,36-0,46 дол./кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Разом з тим наразі картопля в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.     
 

Чому дешевшає картопля

  • стриманий попит на картполю при об'єжмні пропозиції
  • низька якість пропонованої, багато покупців скаржилися, а також часто відмовлялися від закупівель.
 

Що буде далі з ціами на картоплю

 
  • з огляду на чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери прогнозують можливе її подальше здешевлення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради фінісового аналітика, що краще для зберігання грошей - золото, валюти, нерухомість, крипта чи цифрова валюта.
 
 
Тэги:  картопля, ціни, прогноз
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