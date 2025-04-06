06.04.2025 14:16 Дмитро Колонєй
Що відбувається з цінами на картоплю та чому саме
Експерти пояснили зміни на ринку продуктів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, виробники знизили
оптові ціни на картоплю в Україні до 15-25 грн/кг (0,36-0,46 дол./кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Разом з тим наразі картопля в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Чому дешевшає картопля
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стриманий попит на картполю при об'єжмні пропозиції
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низька якість пропонованої, багато покупців скаржилися, а також часто відмовлялися від закупівель.
Що буде далі з ціами на картоплю
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з огляду на чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери прогнозують можливе її подальше здешевлення.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив поради фінісового аналітика, що краще для зберігання грошей - золото, валюти, нерухомість, крипта чи цифрова валюта.
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