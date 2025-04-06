06.04.2025 13:16 Дмитро Колонєй
Стало відомо, якою зброєю били росіяни по начальному закладу у передмісті Харкова та по Куп'янську (фото)
У прокуратурі поінформували подробиці щодо ворожих ударів під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, російські інтервенти завдали низку ударів по Харквській області:
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6 квітня близько 5:00 збройні сили країни-агресорки здійснили авіаційний обстріл м. Купʼянськ. КАБ поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа. Частково пошкоджено сусідні багатоквартирні будинки. Отримали поранення 67-річний чоловік та жінка 78 років.
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О 7:30 російські військовослужбовці повторно обстріляли м. Купʼянськ. На цей раз – з РСЗВ. Горіли приватний житловий будинок та господарчі споруди.
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У ніч на 6 квітня ворог атакував пʼятьма ударними безпілотниками навчальний заклад у с. Старий Салтів Чугуївського району. Пошкоджено будівлі. Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу.
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