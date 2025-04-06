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06.04.2025  13:16   Дмитро Колонєй

Стало відомо, якою зброєю били росіяни по начальному закладу у передмісті Харкова та по Куп'янську (фото)

У прокуратурі поінформували подробиці щодо ворожих ударів під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, російські інтервенти завдали низку ударів по Харквській області:
 
  • 6 квітня близько 5:00 збройні сили країни-агресорки здійснили авіаційний обстріл м. Купʼянськ. КАБ поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа. Частково пошкоджено сусідні багатоквартирні будинки. Отримали поранення 67-річний чоловік та жінка 78 років.

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  • О 7:30 російські військовослужбовці повторно обстріляли м. Купʼянськ. На цей раз – з РСЗВ. Горіли приватний житловий будинок та господарчі споруди. 

  • У ніч на 6 квітня ворог атакував пʼятьма ударними безпілотниками навчальний заклад у с. Старий Салтів Чугуївського району. Пошкоджено будівлі. Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти скинули авіабомбу на житлову 9-поверхівку. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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