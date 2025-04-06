06.04.2025 12:29
У Харкові чоловік підпалив будинок колишньої обраниці
Правоохоронці Харкова затримали мстивого чоловіка.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові 44-річнийу громадянин Азербайджану, який вже давно мешкає в Україні, вдень 2 квітня 2025 року приїхав до будинку своєї колишньої 42-річної пасії у Соледарському провулку. Він вирішив помститись їй за старі образи і за те, що вони більше не разом.
Жінка вже тривалий час побоювалась свого горе-колишнього, тому вдома не перебувала і тимчасово проживала у своєї матері.
Зловмисник зламав замок, зайшов всередину будинку, підпалив речі екснареченої та втік. Внаслідок пожежі загорівся й сам будинок.
Правоохоронці викрили фігуранта. Суд відправив підозрюваного під варту строком на 60 днів. Стосовно фігуранта є інші кримінальні провадження, що повʼязані із його діями стосовно колишньої обраниці. Триває слідство.
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