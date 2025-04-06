    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В поліції Харкова спростували інформацію про вбивство людини
06.04.2025  11:51   Дмитро Колонєй

В поліції Харкова спростували інформацію про вбивство людини

Стало відомо, що за сталося із чоловіком у Харкові.


В поліції Харкова спростували інформацію про вбивство людини
Як повідомляє РЕДПОСТ, у харківські поліції поінфрмували, що 5 квітня 2025 року в Київському районі міста патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки було встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП. У чоловіка стався епілептичний напад.Поліцейські викликали медиків, які доставили його до лікарні. Після стабілізації стану чоловіка відпущено додому.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці спіймали чоловіка, який хуліганив у харківській електричці.
Тэги:  кримінал, допомога, харків, мобілізація, розшук, тцк, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Надзвичайні події У Харкові чоловік підпалив будинок колишньої обраниці 06.04 Надзвичайні події Правоохоронці спіймали чоловіка, який хуліганив у харківській електричці 04.04 Надзвичайні події Хлопець хотів повіситися у харківській лісопосадці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 