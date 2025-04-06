06.04.2025 11:51 Дмитро Колонєй
В поліції Харкова спростували інформацію про вбивство людини
Стало відомо, що за сталося із чоловіком у Харкові.
В поліції Харкова спростували інформацію про вбивство людини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у харківські поліції поінфрмували, що 5 квітня 2025 року в Київському районі міста патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки було встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП. У чоловіка стався епілептичний напад.Поліцейські викликали медиків, які доставили його до лікарні. Після стабілізації стану чоловіка відпущено додому.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці спіймали чоловіка, який хуліганив
у харківській електричці.
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