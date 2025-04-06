06.04.2025 11:14 Дмитро Колонєй
На Харківському напрямку ворог втратив десятки осіб, озброєння, військової техніки та укриттів
Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 6 квітня 2025 року від ОТУ “Харків”.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
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завдали 3 авіаудари із застосуванням 6 КАБів,
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задіяли 93 дрони-камікадзе,
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здійснили 529 обстрілів позицій захисників України.
Спробу ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Кам’янки успішно відбито.
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів
ворог втратив 57 осіб, з них 17 – безповоротними.
Знищено та пошкоджено 68 одиниць озброєння та військової техніки та укриттів загарбників:
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1 танк;
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3 артилерійські системи;
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14 автомобілів;
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5 одиниць спецтехніки;
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2 засоби РЕБ;
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43 БпЛА.
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66 укриттів для особового складу;
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2 місця зберігання боєприпасів.
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