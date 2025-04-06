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06.04.2025  11:14   Дмитро Колонєй

На Харківському напрямку ворог втратив десятки осіб, озброєння, військової техніки та укриттів

Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 6 квітня 2025 року від ОТУ “Харків”.

Втратив десятки осіб, озброєння, військової техніки та укриттів ворог на Харківському напрямку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
  • завдали 3 авіаудари із застосуванням 6 КАБів,
  • задіяли 93 дрони-камікадзе,
  • здійснили 529 обстрілів позицій захисників України.
 
Спробу ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Кам’янки успішно відбито.
 
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Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів
ворог втратив 57 осіб, з них 17 – безповоротними.
Знищено та пошкоджено 68 одиниць озброєння та військової техніки та укриттів загарбників:
  • 1 танк;
  • 3 артилерійські системи;
  • 14 автомобілів;
  • 5 одиниць спецтехніки;
  • 2 засоби РЕБ;
  • 43 БпЛА.
  • 66 укриттів для особового складу;
  • 2 місця зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог бомбував села прикордоння та атакував на обох напрямках Харківщини.
 
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