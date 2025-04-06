    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини попереджають про погірщення погодних умов
06.04.2025  15:16   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини попереджають про погірщення погодних умов

На Харківщині різко зміниться погода.


Рятувальники Харківщини попереджають про погірщення погодних умов
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині очікується різка зміна погоди.
 
  • Заморозки на поверхні ґрунту (0…-3°C) — прогнозуються вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня — у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки.
 
Також зміниться погода і в інших регіонах України
 
  • Заморозки в повітрі (0…-5°C) — очікуються вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Збережуться з 8 по 11 квітня по всій Україні. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
  • Ожеледиця на дорогах — у ніч проти 7 квітня у Києві та регіоні, західних, північних та центральних регіонах. Жовтий рівень небезпеки.
 
Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз, яким буде літо 2025 року в Україні.
 
Тэги:  прогноз, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Економіка та промисловість Що відбувається з цінами на картоплю та чому саме 04.04 Суспільство Стало відомо, яким будет літо 2025 року в Україні 16.03 Економіка та промисловість В Україні на межі зникнення відомий автозавод
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 