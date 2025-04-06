06.04.2025 15:16 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини попереджають про погірщення погодних умов

На Харківщині різко зміниться погода.



Рятувальники Харківщини попереджають про погірщення погодних умов



Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині очікуєтьс я різка зміна погоди.

Заморозки на поверхні ґрунту (0…-3°C) — прогнозуються вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, а 8 квітня — у Запорізькій, Донецькій та Луганській. Жовтий рівень небезпеки.

Також зміниться погода і в інших регіонах України

Заморозки в повітрі (0…-5°C) — очікуються вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Збережуться з 8 по 11 квітня по всій Україні. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Ожеледиця на дорогах — у ніч проти 7 квітня у Києві та регіоні, західних, північних та центральних регіонах. Жовтий рівень небезпеки.

Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.

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