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07.04.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 7 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
7 квітня очікується хмарна погода, без опадів.
 
Вітер Південно-Західний 6,0 м/с.
 
Температура повітря вдень 7 – 6° тепла.
 
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Народні прикмети:

 
  • У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман – до неврожайного року. 
  • Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно – слід чекати сорок ранкових морозів. Гроза – до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве – бути літу грозовому; відлига – багато морозів попереду. Якщо ніч тепла – весна рання буде.
Тэги:  погода, харків
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