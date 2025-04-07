07.04.2025 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 7 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 квітня очікується хмарна погода, без опадів.

Вітер Південно-Західний 6,0 м/с.

Температура повітря вдень 7 – 6° тепла.

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Народні прикмети:

У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман – до неврожайного року.

Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно – слід чекати сорок ранкових морозів. Гроза – до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве – бути літу грозовому; відлига – багато морозів попереду. Якщо ніч тепла – весна рання буде.