07.04.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 7 квітня
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 квітня очікується хмарна погода, без опадів.
Вітер Південно-Західний 6,0 м/с.
Температура повітря вдень 7 – 6° тепла.
Народні прикмети:
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У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман – до неврожайного року.
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Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно – слід чекати сорок ранкових морозів. Гроза – до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве – бути літу грозовому; відлига – багато морозів попереду. Якщо ніч тепла – весна рання буде.
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