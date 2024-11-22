22.11.2024 16:04 Дмитро Колонєй

Поліцейський служив окупантам на Харківщині, а потім втік

Мешканця Харківщини судитимуть за державну зраду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , діючий правоохоронець з селища Дворічна на Купʼянщині ід час захоплення його росіянами став працювати на ворога:

спочатку приймав заяви і повідомлення про злочини і події та документально їх оформлював відповідно до законодавства держави-агресора;

влітку 2022 року обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;

згодом став «начальником Пункта полиции №1 (дислокация пгт. Двуречная). контролював своїх підлеглих під час охорони ними громадського порядку в навчальних закладах під час «Первого звонка»;

щомісячно отримував 60 тисяч російських рублів заробітної платні.

Наразі експоліціянт уникає українського правосуддя на території РФ. Він перебуває у розшуку. З лав Національної поліції України зрадника звільнено.

Обвинуваченого судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. За держзраду йому "світить" довічне позбавлення волі.

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