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22.11.2024  16:04   Дмитро Колонєй

Поліцейський служив окупантам на Харківщині, а потім втік

Мешканця Харківщини судитимуть за державну зраду.

Служив окупантам на Харківщині, а потім втік до РФ поліцейський: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, діючий правоохоронець з селища Дворічна на Купʼянщині ід час захоплення його росіянами став працювати на ворога:   
 
  • спочатку приймав заяви і повідомлення про злочини і події та документально їх оформлював відповідно до законодавства держави-агресора;
  • влітку 2022 року обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • згодом став «начальником Пункта полиции №1 (дислокация пгт. Двуречная). контролював своїх підлеглих під час охорони ними громадського порядку в навчальних закладах під час «Первого звонка»;
  • щомісячно отримував 60 тисяч російських рублів заробітної платні. 
 
Наразі експоліціянт уникає українського правосуддя на території РФ. Він перебуває у розшуку. З лав Національної поліції України зрадника звільнено. 
 
Обвинуваченого судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. За держзраду йому "світить" довічне позбавлення волі. 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про колишнього міліціонера, який співпрацював з окупантами на Харківщині та отримав підозру від СБУ.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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