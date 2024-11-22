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22.11.2024  15:37   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів, якою ракетою насправді вдарила Росія

Щодо зброї, яку використав ворог під час удару по Дніпру, раніше вислювалися як українсьі експерти, та і очільник країни-агресорки.


Кирило Буданов розповів, якою ракетою насправді вдарила Росія
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словам керівника ГУР Кирило Буданова,Росія могла зробити два зразки балістичної ракети комплексу «Кєдр», станом на минулий місяць.
 
«Орєшнік» — це по-науковому, а насправді система називається «Кєдр», вона є носієм ядерної зброї.
 
«Те, що вони використали її в безядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження що вони зовсім з глузду з‘їхали», — додав він.
 
Підльотний час цієї російської  ракети з моменту запуску в  Астраханській області  до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. 
 
На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна —  оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів (13 475,48 км на годину).
 
До розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії: 
 
  • АТ “Корпорация “Московский институт теплотехники”; 
  • АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”; 
  • АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор”;
  • АТ “Концерн “Созвездие”;
  • АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика”;
  • ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент”.
 
Випробування ракетного комплексу “Кєдр” проходили на “4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ” (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
 
 

 

Тэги:  агрессия россии, кедр, орешнік
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