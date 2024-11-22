22.11.2024 15:37 Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів, якою ракетою насправді вдарила Росія

Щодо зброї, яку використав ворог під час удару по Дніпру, раніше вислювалися як українсьі експерти, та і очільник країни-агресорки.



Кирило Буданов розповів, якою ракетою насправді вдарила Росія



Як повідомляє РЕДПОСТ, за словам керівника ГУР Кирило Буданова,Росія могла зробити два зразки балістичної ракети комплексу «Кєдр», станом на минулий місяць.

«Орєшнік» — це по-науковому, а насправді система називається «Кєдр», вона є носієм ядерної зброї.

«Те, що вони використали її в безядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження що вони зовсім з глузду з‘їхали», — додав він.

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів (13 475,48 км на годину). До розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії: АТ “Корпорация “Московский институт теплотехники”;

АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”;

АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор”;

АТ “Концерн “Созвездие”;

АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика”;

ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент”. Випробування ракетного комплексу “Кєдр” проходили на “4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ” (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.