22.11.2024 14:55

Ігор Терехов взяв участь у міжнародному економічному форумі

Міжнародний економічний форум відбувся сьогодні, 22 листопада, в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід був присвячений міжрегіональній економічній інтеграції. Мета форуму - об'єднати експертів, політиків, науковців та представників бізнесу для пошуку інноваційних рішень та розробки стратегій відновлення економіки України після війни. У заході взяли участь представники міжнародних організацій, керівники компаній, українські та іноземні експерти.

Під час виступу Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про заходи, які міська влада вживає для підтримки бізнесу в умовах війни. Він наголосив, що Харків став єдиним містом в Україні, яке скасувало всі місцеві податки й збори для підтримки підприємництва. Це сприяло позитивній динаміці: кількість відкритих підприємств зараз перевищує закриті на 13%.

«Економічний розвиток - це основа відбудови Харкова. Ми ретельно працюємо над планом розвитку міста і днями спільно з міжнародними експертами презентували економічну стратегію відновлення. Вона визначає не лише кроки з ліквідації наслідків війни, але й закладає основи для створення нового рівня розвитку інфраструктури, економіки та соціальної сфери», - зазначив Ігор Терехов.

Мер також подякував міжнародним партнерам, зокрема, Європейському банку реконструкції та розвитку і Європейському інвестиційному банку, за підтримку в Харкові проєктів з закупівлі електробусів, будівництва нових станцій метро та створення «енергетичного острова» - системи енергетичної незалежності міста.

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