22.11.2024 14:20

Близько 10 мільярдів євро сягають збитки, завдані Харкову російським агресором

Про це сьогодні, 22 листопада, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.



Близько 10 мільярдів євро сягають збитки, завдані Харкову російським агресором



Мер зазначив , що ця сума, яка з кожним обстрілом лише збільшується, є непосильною для міського бюджету, тому Харків вже зараз шукає джерела фінансування для майбутньої відбудови, передає РЕДПОСТ.

Ігор Терехов нагадав, що днями відбулася презентація економічної стратегії Харкова, над якою працювали провідні вітчизняні та міжнародні експерти, в тому числі професори Оксфордського та Гарвардського університетів.

«Ми маємо конкретний план дій і вже зараз починаємо працювати з внутрішніми та зовнішніми інвесторами, з міжнародними фундаціями та фінансовими установами, щоб зробити Харків найсучаснішим містом після того, як настане мир», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, економічна стратегія розвитку Харкова складається з кількох основних напрямів: підтримка людського капіталу через освітні й інноваційні проєкти, збалансований розподіл інвестицій між промисловістю, агросектором та технологіями, реформа законодавства для залучення інвесторів, екологізація міста та впровадження енергоефективних рішень, а також співпраця з міжнародними партнерами з урахуванням потреб місцевого бізнесу у відбудові Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що створення « енергетичного острова » дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних послуг.