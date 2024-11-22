Комунальники усувають наслідки буревію у Харкові

У Харкові триває прибирання у дворах будинків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад на прибудинкових територіях після негоди. Зокрема, комунальники розпилюють і прибирають повалені дерева та гілки, пошкоджені вітром.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що негода у Харкові повалила 127 дерев.
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День обіцяє удачу та ясність думок, підходить для нових починань. Слідкуйте, щоб самовпевненість не призвела до необачних вчинків.
22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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