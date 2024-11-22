    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники усувають наслідки буревію у Харкові
22.11.2024  16:37   Дмитро Колонєй

Комунальники усувають наслідки буревію у Харкові

У Харкові триває прибирання у дворах будинків.

Усувають наслідки буревію харківські комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад на прибудинкових територіях після негоди. Зокрема, комунальники розпилюють і прибирають повалені дерева та гілки, пошкоджені вітром.

Усувають наслідки буревію харківські комунальники: Новини Харкова

Усувають наслідки буревію харківські комунальники: Новини Харкова

Усувають наслідки буревію харківські комунальники: Новини Харкова

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що негода у Харкові повалила 127 дерев.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 