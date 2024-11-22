22.11.2024 16:37 Дмитро Колонєй

Комунальники усувають наслідки буревію у Харкові

У Харкові триває прибирання у дворах будинків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад на прибудинкових територіях після негоди. Зокрема, комунальники розпилюють і прибирають повалені дерева та гілки, пошкоджені вітром.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що негода у Харкові повалила 127 дерев.