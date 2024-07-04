04.07.2024 16:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові частина тролейбусів тимчасово змінить маршрут
Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонту контактної мережі.
Рух тролейбусів на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602-й мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців, буде припинений з 10:00 до 15:00 5 липня.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№20: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» - вул. Олега Громадського - пр. Героїв Харкова - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№24: не курсує.
На період припинення руху тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №24: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - 602-й мікрорайон.
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