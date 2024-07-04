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04.07.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові частина тролейбусів тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонту контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602-й мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців, буде припинений з 10:00 до 15:00 5 липня.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так: 
 
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
 
№20: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» - вул. Олега Громадського - пр. Героїв Харкова - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
 
№24: не курсує. 
 
На період припинення руху тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №24: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - 602-й мікрорайон.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що між Києвом та Харковом буде працювати додатковий поїзд.
 
Тэги:  тролейбуси, харків
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