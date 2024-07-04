    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДСНСники розповіли, як йде розмінування на Харківщині
04.07.2024  17:17   Дмитро Колонєй

ДСНСники розповіли, як йде розмінування на Харківщині

Поля Харківщини потроху стають придатними для використання.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині за 3 місяці роботи одного відділення саперів ДСНС розміновано 12  гектарів замінованих окупантами сільськогосподарських земель Балаклійщини. Вони можуть бути засіяні культурами.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

ДСНСники використовують металодетектори, щупи, машини механізованого розмінування. Після роботи машин територію все одно додатково перевіряють вручну за допомогою металодетекторів.

Однією з таких машин є Revival P. Її передали наші азербайджанські партнери як гуманітарну допомогу. Вони й досі підтримують зв'язок з українськими саперами для вивчення потреб та вдосконалення цієї техніки.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Надзвичайні події У Харківській області за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів 01.07 Надзвичайні події На Харківщині через міну травмувалася жінка 27.06 Надзвичайні події Як сапери розміновують Харківську область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 