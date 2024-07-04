ДСНСники розповіли, як йде розмінування на Харківщині

Поля Харківщини потроху стають придатними для використання.
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ДСНСники використовують металодетектори, щупи, машини механізованого розмінування. Після роботи машин територію все одно додатково перевіряють вручну за допомогою металодетекторів.
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Виявіть гнучкість та шукайте обхідні шляхи для досягнення цілей. Знайти альтернативні рішення сьогодні буде простіше, ніж зазвичай.
Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
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