04.07.2024 17:17 Дмитро Колонєй

ДСНСники розповіли, як йде розмінування на Харківщині

Поля Харківщини потроху стають придатними для використання.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині за 3 місяці роботи одного відділення саперів ДСНС розміновано 12 гектарів замінованих окупантами сільськогосподарських земель Балаклійщини. Вони можуть бути засіяні культурами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram ДСНСники використовують металодетектори, щупи, машини механізованого розмінування. Після роботи машин територію все одно додатково перевіряють вручну за допомогою металодетекторів.

Однією з таких машин є Revival P. Її передали наші азербайджанські партнери як гуманітарну допомогу. Вони й досі підтримують зв'язок з українськими саперами для вивчення потреб та вдосконалення цієї техніки.