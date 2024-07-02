02.07.2024 16:25 Віталій Хінєвіч

Між Києвом та Харковом буде працювати додатковий поїзд

Укрзалізниця додала низку поїздів, передає РЕДПОСТ .

поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. З 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься, який прибуватиме до Харкова о 5:14.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

Також поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса курсуватиме через день з 9 липня.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що заборонено рух транспорту по провулку Чикаленка у Харкові.