04.07.2024 16:29 Дмитро Колонєй

Комунальники забезпечують освітлення Харкова

Про роботи, які виконують спеціалісти, розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Міськсвітло» монтують мережі зовнішнього освітлення на вул. Качанівській в Основ‘янському районі.

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