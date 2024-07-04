Комунальники забезпечують освітлення Харкова

Про роботи, які виконують спеціалісти, розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Міськсвітло» монтують мережі зовнішнього освітлення на вул. Качанівській в Основ‘янському районі.
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