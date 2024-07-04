04.07.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінку разом із дитиною виганяв співмешканець з квартири

Поліція Харкова закликає не терпіти прояви домашнього насильства та звертатися по допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

1 липня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснила виїзд на повідомлення про факт вчинення домашнього насильства.

40-річна жінка пояснила, що її співмешканець чинить щодо неї психологічний тиск та наполягає, щоб вона разом зі своєю неповнолітньою донькою залишили квартиру, в якій вони спільно мешкають на правах орендарів.

Як з’ясувалося, заявниця з дитиною приїхали до Харкова з Донецької області як переселенці. Близьких родичів або знайомих, до яких вона могла б звернутись по допомогу, а також коштів вона не мала.

Поліцейські супроводили жінку з дитиною до «Центру надання допомоги постраждалим від насильства».

«Не будьте байдужими, не відкладайте вирішення питання з приводу вчинення щодо вас домашнього насильства «на потім», звертайтеся до органів поліції або телефонуйте на лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги»,- йдеться у повідомленні.

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