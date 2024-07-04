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04.07.2024  11:56   Рита Парфенова

Інтернет-шахрай з Харкова продавав неіснуючий генератор

На видурені гроші шахрай купив собі мобільний телефон.

шахрай

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом травня поточного року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надходили повідомлення від громадян про шахрайську діяльність інтернет-шахрая. Слідчі встановили особу правопорушника - 38-річного чоловіка, який розмістив фейкове оголошення на одному із веб-сайтів щодо продажу генератора.

Потенційні покупці повинні були сплатити передплату для отримання товару, однак після отримання грошей зловмисник припиняв комунікацію. За місяць чоловік змусив понад чотирнадцятьох осіб втратити приблизно 13 тисяч гривень. Отримані кошти він використовував на покупку мобільного телефону.

З цими фактами пов'язані кримінальні провадження за статтею 190 частина 2 (шахрайство) та статтею 209 частина 1 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Порушнику було оголошено підозру у вчиненні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що шість років років позбавлення волі отримав мешканець Харківщини, який ошукав українських захисників на майже 1,2 млн грн.

Тэги:  шахрайство, поліція, харків
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