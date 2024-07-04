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04.07.2024  11:41   Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає з професійним святом працівників поліції

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем національної поліції України.


Фото: ХМР

«Робота працівників поліції складна та сповнена небезпек, особливо в період війни. Адже російський агресор щодня обстрілює наші міста та села, тероризує цивільне населення, намагаючись стерти українську націю з лиця землі.

В цей час під вогнем окупантів ви продовжуєте стояти на варті безпеки та правопорядку. День за днем ви збираєте докази жахливих злочинів окупантів проти людства, щоб жоден з них не уникнув покарання.

Дякую за чуйність, професіоналізм та увагу до проблем харків'ян! Бажаю вам міцного здоров'я, підтримки рідних, а також сил та наснаги на шляху до омріяної перемоги України!».

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Тэги:  ігор терехов, харків
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