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03.07.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на цвинтарі пограбували жінок

Чоловік погрожував потерпілим холодною зброєю, відбирав у жінок сумки з телефонами та грошима.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
1 липня до Чугуївського районного управління поліції звернулася 79-річна місцева мешканка із повідомленням про те, що на неї напав невідомий. Зі слів потерпілої, вона перебувала на місцевому цвинтарі. Близько 8:30 до неї зненацька підбіг невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на ніж, потягнув у глиб цвинтаря, де відібрав у потерпілої телефон та ключі від квартири.
 
 
Через деякий час він побачив 69-річну жінку, яка прибирала могилу. Чоловік схопив сумку потерпілої з грошима та телефоном жінки. Зловмисник втік з місця пригоди. 
 
Потерпілі жінки детально описали зовнішність зловмисника. Працівники Чугуївського РУП за декілька годин встановили особу чоловіка та розшукали його неподалік місця скоєння злочину. Зловмисником виявився 32-річний житель Запорізької області. З’ясувалося, що він вже відбував покарання за аналогічні злочини. 
 
 
Поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
 
2 липня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тіло чоловіка було виявлено у селищі Кегичівка Красноградського району.
 
Тэги:  події, харків
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