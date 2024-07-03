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03.07.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

Окупанти пошкодили газові комунікації у Харківській області

Обстрілами пошкоджені газові комунікації у Борівській та Дергачівській громадах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Військові рф завдали чергового терористичного удару по житловим будинкам та інфраструктурі селищ Борова та Руська Лозова. Внаслідок обстрілів у обох селищах пошкоджені розподільні газопроводи низького тиску. 
 
Зруйновані газові мережі шести домоволодінь. Самі приватні будинки людей розбиті або згорілі.
 
Всі аварійні ситуації через розбиті будинкові труби локалізовані фахівцями «Газмереж». Ремонт обстріляних розподільних газопроводів низького тиску проведений без припинення газопостачання до населених пунктів.
 
Також газовики відновили роботу після обстрілів розподільного газопроводу низького тиску у селі Першотравневе Борівської громади. Відновлено газопостачання до 15 домоволодінь.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що подробиці обстрілу Руської Лозової під Харковом розповіли в поліції.
 
Тэги:  жкг, харків
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