03.07.2024 16:36

У Харкові під завалами знаходиться дитина

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові під завалами знаходиться дитина



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов понфомував про рятувальні роботи, які тривають на місці удару ворога. За словами очільника міста під завалами знаходиться ще одна дитина.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з-під завалів вже врятували одну дитину.