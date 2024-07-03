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03.07.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку у незаконному видобутку корисних копалин

Своїми діями зловмисник спричинив державі збитки на суму понад 51 тисяча гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За даними слідства, на території Золочівської громади мешканець села Довжик незаконно видобував кварцовий пісок. Розмір збитків, завданих державі внаслідок протиправних дій, складає 51 707 гривень.
 
Слідчі відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури повідомили про підозру 57-річному чоловіку за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.
 
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Тэги:  події, харків
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