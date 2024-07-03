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03.07.2024  17:00   

У Харкові лікарі надають допомогу врятованому раніше хлопчику

З'ясувалося, що у Харкові під руїнами будівлі нема дитини.


У Харкові лікарі надають допомогу врятованому раніше хлопчику

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова уточнив, що під завалами, на щастя, неиа дитини. Врятованому хлопчику восьми років надається необхідна медична допомога. На місті працюють усі відповідні служби.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятовану дитину у Харкові.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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