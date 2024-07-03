Оголошено кількість постраждалих через удар окупаційної армії по Харкову

Мер Харкова поінформував, скільки людей поранено загарбниками.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що на двох місцях прильотів всього шестеро постраждалих. Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові лікарі надають допомогу врятованому раніше хлопчику.
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