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03.07.2024  17:33   

Харківських дітей запрошують до участі у конкурсі відеороликів

Захід, у якому можуть випробувати свої сили харківські дітлахи, присвячений Дню Незалежності України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, "Харківобленерго" запрошує дітей взяти участь у конкурсі відеороликів до Дня Незалежності України "Світло Талантів — Промінь Незалежності".
 

Хто може взяти участь

 
  • Діти віком до 17 років.
 

На які теми можна взяти відео

 
  • Використання альтернативних джерел енергії у побуті (приготування їжі, прибирання, заряджання гаджетів тощо).
  • Майстер-клас з виготовлення простих моделей енергетичних пристроїв (міні-сонячних панелей, вітрових генераторів або інших пристроїв, які використовують альтернативну енергію).
  • Лайфхак з економії електроенергії на прикладі вашої родини.
  • Цікаві та корисні ідеї проведення часу під час вимкнення електрики у вашому помешканні.
 
Процес створення відеоролика не повинен загрожувати Вашому здоров'ю та життю!
 

Вимоги до робіт:

  • Головним героєм відеоролика має бути Учасник конкурсу.
  • Від одного Учасника приймається не більше одного відеоролика по кожній тематиці.
  • Колективні роботи не приймаються.
  • Відеоролик має бути тривалістю не більше 2 (двох) хвилин.
  • Після викладення відеоролика Учасник зобов'язаний надіслати до АТ “Харківобленерго” заявку на участь з посиланням на відео у ТікТок.
 
Порядок дій для участі у конкурсі:
  1. Створюєте відео.
  2. Розміщуєте відео у ТікТок.
  3. В описі під відео вказуєте: прізвище та ім'я Учасника #харківобленергоконкурс (Приклад: ІвановІван #харківобленергоконкурс)
  4. Надсилаєте до АТ “Харківобленерго” заявку на участь у конкурсі на електронну пошту (обов'язково з поміткою “Дитячий конкурс - 2024”): ???? [email protected]

Які дані вказуються у заявці

 
  • посилання на відео в ТікТок, 
  • прізвище, ім'я та вік Учасника, 
  • місто проживання, 
  • контактний телефон, 
  • назву, тему відеоролика.
Конт. тел.: (057) 342-31-07, 342-31-06.
 
 
 
Роботи приймаються до 5 серпня 2024 року включно. 
Переможців конкурсу визначить журі напередодні Дня Незалежності України.
Переможці конкурсу отримають цінні подарунки!
 
 
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