03.07.2024 17:33
Харківських дітей запрошують до участі у конкурсі відеороликів
Захід, у якому можуть випробувати свої сили харківські дітлахи, присвячений Дню Незалежності України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, "Харківобленерго" запрошує
дітей взяти участь у конкурсі відеороликів до Дня Незалежності України "Світло Талантів — Промінь Незалежності".
Хто може взяти участь
На які теми можна взяти відео
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Використання альтернативних джерел енергії у побуті (приготування їжі, прибирання, заряджання гаджетів тощо).
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Майстер-клас з виготовлення простих моделей енергетичних пристроїв (міні-сонячних панелей, вітрових генераторів або інших пристроїв, які використовують альтернативну енергію).
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Лайфхак з економії електроенергії на прикладі вашої родини.
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Цікаві та корисні ідеї проведення часу під час вимкнення електрики у вашому помешканні.
Процес створення відеоролика не повинен загрожувати Вашому здоров'ю та життю!
Вимоги до робіт:
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Головним героєм відеоролика має бути Учасник конкурсу.
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Від одного Учасника приймається не більше одного відеоролика по кожній тематиці.
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Колективні роботи не приймаються.
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Відеоролик має бути тривалістю не більше 2 (двох) хвилин.
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Після викладення відеоролика Учасник зобов'язаний надіслати до АТ “Харківобленерго” заявку на участь з посиланням на відео у ТікТок.
Порядок дій для участі у конкурсі:
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Створюєте відео.
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Розміщуєте відео у ТікТок.
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В описі під відео вказуєте: прізвище та ім'я Учасника #харківобленергоконкурс (Приклад: ІвановІван #харківобленергоконкурс)
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Надсилаєте до АТ “Харківобленерго” заявку на участь у конкурсі на електронну пошту (обов'язково з поміткою “Дитячий конкурс - 2024”): ???? [email protected]
Які дані вказуються у заявці
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посилання на відео в ТікТок,
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прізвище, ім'я та вік Учасника,
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місто проживання,
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контактний телефон,
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назву, тему відеоролика.
Конт. тел.: (057) 342-31-07, 342-31-06.
Роботи приймаються до 5 серпня 2024 року включно.
Переможців конкурсу визначить журі напередодні Дня Незалежності України.
Переможці конкурсу отримають цінні подарунки!
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