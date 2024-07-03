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03.07.2024  13:19   Рита Парфенова

Подробиці обстрілу Руської Лозової під Харковом розповіли в поліції (фото)

Внаслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині двоє чоловіків отримали поранення. Поліція документує наслідки російського удару.

наслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
3 липня близько 09:50 росіяни завдали удари двома керованими авіабомбами по селу Руська Лозова Дергачівської громади.
 
В результаті обстрілу виникла пожежа, яка охопила два приватні будинки та три господарчі споруди на загальній площі 330 квадратних метрів. Також зруйновано дев’ять приватних будинків.
 

наслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині наслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині

Постраждали двоє чоловіків віком 60 та 35 років, яких було госпіталізовано до медичного закладу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години ранка росіяни завдали авіаудару по селу Руська Лозова у Харківському районі.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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