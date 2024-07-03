Подробиці обстрілу Руської Лозової під Харковом розповіли в поліції (фото)

Внаслідок обстрілу села Руська Лозова на Харківщині двоє чоловіків отримали поранення. Поліція документує наслідки російського удару.
Постраждали двоє чоловіків віком 60 та 35 років, яких було госпіталізовано до медичного закладу.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Читайте нас у Facebook, Telegram та InstagramРаніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години ранка росіяни завдали авіаудару по селу Руська Лозова у Харківському районі.
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