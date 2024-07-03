03.07.2024 13:39 Рита Парфенова

Нетверезий водій пропонував хабара патрульним Харкова

У 400 доларів порушник оцінив відкуп від відповідальності за водіння у нетверезому стані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вчора близько 23-ї години ночі на вулиці Краснодарській патрульні зупинили автомобіль ACURA для перевірки. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти відповідний огляд, на що водій відмовився.

Після цього інспектори повідомили водія, що щодо нього будуть складені адміністративні матеріали. У відповідь водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США, щоб уникнути складання матеріалів.

Попри попередження про кримінальну відповідальність за спробу підкупу, водій не реагував і залишив гроші у службовому авто. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Водій був відсторонений від керування транспортним засобом, і на нього було складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Подальшу оцінку його діям нададуть слідчі.

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