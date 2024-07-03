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03.07.2024  13:39   Рита Парфенова

Нетверезий водій пропонував хабара патрульним Харкова

У 400 доларів порушник оцінив відкуп від відповідальності за водіння у нетверезому стані.

хабар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Вчора близько 23-ї години ночі на вулиці Краснодарській патрульні зупинили автомобіль ACURA для перевірки. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти відповідний огляд, на що водій відмовився.
 
Після цього інспектори повідомили водія, що щодо нього будуть складені адміністративні матеріали. У відповідь водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США, щоб уникнути складання матеріалів.
 
Попри попередження про кримінальну відповідальність за спробу підкупу, водій не реагував і залишив гроші у службовому авто. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
 
Водій був відсторонений від керування транспортним засобом, і на нього було складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Подальшу оцінку його діям нададуть слідчі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій із ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним хабар.

 

Тэги:  водій, харків
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