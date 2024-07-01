01.07.2024 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій із ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним хабар

30 червня близько18:00, на вулиці Академіка Павлова патрульні зупинили авто Volkswagen для перевірки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.77 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажирка авто Volkswagen почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 15000 гривень за непритягнення водія до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

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