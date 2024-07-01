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01.07.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій із ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним хабар

30 червня близько18:00, на вулиці Академіка Павлова патрульні зупинили авто Volkswagen для перевірки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.77 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.
 
Під час складання адміністративних матеріалів пасажирка авто Volkswagen почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 15000 гривень за непритягнення водія до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік незаконно виготовляв цигарки для оптової торгівлі.
 
Тэги:  події, харків
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