    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники у Новобаврському районі оперативно відновлюють водопостачання
01.07.2024  14:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Новобаврському районі оперативно відновлюють водопостачання

У поточному році бригадами аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 238 аварій на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

 
Капітально відремонтовано 284 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та приведено до ладу 121 водорозбірна колонка.
 
Як повідомив сьогодні, 1 липня, начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков, за минулі вихідні ремонтниками усунено пошкодження на вулицях Бульварній, Гостинній, Пермській та Грушевському.
 
«Напередодні доволі складна аварійна ситуація трапилась на водопровідній магістралі діаметром 200 мм на вулиці Бульварній. Справа в тому, що цей трубопровід забезпечує водою багатьох мешканців приватного сектора, а тому знайшли можливість провести ремонт оперативно та без відключення водопостачання. Ремонтники під керівництвом майстра Романа Зеляка успішно впоралися із завданням, після чого приступили до благоустрою території», - поінформував Євген Сальков.
 
Підбиваючи підсумки першого півріччя, керівник підрозділу також повідомив, що в районі загалом оновлено 950 метрів водоводів, а також проведено заміну 84 пожежних гідрантів, а 40 засобів пожежогасіння відремонтовано.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 ЖКГ Харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу 28.06 ЖКГ У Київському районі Харкова відновлюють подачу води у пошкоджені обстрілами будинки 28.06 ЖКГ Жителям Харкова та області представили оновлені графіки відключення світла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 