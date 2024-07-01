01.07.2024 14:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Новобаврському районі оперативно відновлюють водопостачання

У поточному році бригадами аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 238 аварій на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Капітально в ідремонтовано 284 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та приведено до ладу 121 водорозбірна колонка.

Як повідомив сьогодні, 1 липня, начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков, за минулі вихідні ремонтниками усунено пошкодження на вулицях Бульварній, Гостинній, Пермській та Грушевському.

«Напередодні доволі складна аварійна ситуація трапилась на водопровідній магістралі діаметром 200 мм на вулиці Бульварній. Справа в тому, що цей трубопровід забезпечує водою багатьох мешканців приватного сектора, а тому знайшли можливість провести ремонт оперативно та без відключення водопостачання. Ремонтники під керівництвом майстра Романа Зеляка успішно впоралися із завданням, після чого приступили до благоустрою території», - поінформував Євген Сальков.

Підбиваючи підсумки першого півріччя, керівник підрозділу також повідомив, що в районі загалом оновлено 950 метрів водоводів, а також проведено заміну 84 пожежних гідрантів, а 40 засобів пожежогасіння відремонтовано.

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