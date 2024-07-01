01.07.2024 13:30

На Харківщині чоловік незаконно виготовляв цигарки для оптової торгівлі

За даними слідства, з 2023 року фігурант на території домоволодіння свого батька у місті Чугуїв організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

28-річний «бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку. Надалі він продавав «товар» оптом на території Харківського регіону, за що отримував гроші.

Правоохоронцями встановлено, що 20 сигарет коштували «оптовикам» 21 гривню.

Під час санкціонованих обшуків вилучено спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, понад 50 тисяч цигарок, 16 коробок з сигаретними гільзами у кількості 600 шт у кожній та 210 тисяч гривень. На вказане майно судом накладено арешт.

Слідство триває. Встановлюються всі фігуранти кримінального провадження.

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