03.07.2024 13:00

Ексмеру міста Вовчанськ повідомили про підозру за співпрацю з окупантами

Йдеться про 67-річного уродженця Харківської області, який під час окупації Вовчанська займав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації рашистів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, на цій посаді колаборант організовував роботу ворожої адміністрації, закликав населення до співпраці з окупантами, здійснював виплати населенню у російській валюті.

Зрадник регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Крім того, гауляйтер узгоджував з представниками зс рф дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів.

Також, він неодноразово записував відеозвернення для пропагандистських телеграм-каналів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди та визнаючи правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Під час деокупації регіону вовчанському гауляйтеру вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області шахрай «продавав» неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ.