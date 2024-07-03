03.07.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники замінили понад 16 кілометрів внутрішньобудинкових систем

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у поточному році замінили 16.8 км трубопроводів та впорядкували комунікації у 339 будинках, що знаходяться у зоні обслуговування підприємства, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора комплексу Олексій Кучеревський, особлива увага традиційно до оперативності реагування на заявки від харків'ян, які відпрацьовуються негайно, у день звернення. У співпраці з диспетчерською службою за шість місяців бригади управління виконали 31.335 тисяч ремонтів на системах, зокрема, за тиждень, що минув, понад 1.2 тисячі.

«Продовжуємо заплановані заміни наших об'єктів, лише за минулий тиждень капітально відновили мережі у 17 будинках, продовжуємо оновлення у 15 будинках: по проспектах – Гагаріна, Байрона, Героїв Харкова, бульвару Івана Каркача, а також вулицями Косарєва та Владислава Зубенка. З випередженням графіка по всіх районах комплексно проводиться підготовка наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період», - зазначив заступник директора комплексу.

Зокрема, у Основ'янському районі ремонтники закінчують заміну 100 метрів ділянки трубопроводу холодного водопостачання у будинку на вулиці Павла Тичини, а також встановили нову зливову каналізацію в одній із будівель на проспекті Гагаріна.

«За півроку грунтовно відремонтували та замінили 700 метрів внутрішньобудинкових систем водопроводів у 14 будинках та 260 метрів водовідведення в 11 будинках, також реставруємо та змінюємо технічно зношені зливові каналізаційні мережі. Належно обслужили будинки по Чугуївській та Вокзальній вулицях, на Площі Героїв Небесної сотні та проспекті Героїв Харкова. Усі значні роботи ведемо без відключення послуг, до того ж насамперед виконуємо заявки на ремонти від споживачів», - підкреслив начальник районної служби Віталій Федін.

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