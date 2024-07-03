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03.07.2024  12:29   Рита Парфенова

У Центрі захисту тварин встановили сонячні батареї

КП "Центр поводження з тваринами" у Харкові встановило сонячні панелі для операційного блоку.

сонячна батарея

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Необхідне обладнання притулок отримав у рамках допомоги від інших міст України.

Благодійна ініціатива дозволить операційній закладу функціонувати автономно, навіть у періоди відсутності електричного освітлення, що дозволить ветеринарам надавати необхідну допомогу тваринам у будь-які часи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які пішли гуляти і не повернулися додому.

 

Тэги:  захист тварин, харків
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