03.07.2024 12:29 Рита Парфенова

У Центрі захисту тварин встановили сонячні батареї

КП "Центр поводження з тваринами" у Харкові встановило сонячні панелі для операційного блоку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Необхідне обладнання притулок отримав у рамках допомоги від інших міст України.

Благодійна ініціатива дозволить операційній закладу функціонувати автономно, навіть у періоди відсутності електричного освітлення, що дозволить ветеринарам надавати необхідну допомогу тваринам у будь-які часи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які пішли гуляти і не повернулися додому.