Неповнолітніх харків'янок, які засиділися в гостях, розшукувала поліція

Харківські поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які пішли гуляти і не повернулися додому.
Того ж дня також надійшло звернення з Немишлянського району щодо зникнення 13-річної дівчини.
Поліцейські швидко встановили місцезнаходження обох дівчат:
Жодних кримінальних подій не сталося. Співробітники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з родинами, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.
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