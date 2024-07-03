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03.07.2024  11:59   Рита Парфенова

Неповнолітніх харків'янок, які засиділися в гостях, розшукувала поліція

Харківські поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які пішли гуляти і не повернулися додому.

розшук
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
2 червня поліція отримала повідомлення про зникнення 16-річної мешканки Салтівського району, яка вирушила на прогулянку з подругою і залишила мобільний телефон вдома.

Того ж дня також надійшло звернення з Немишлянського району щодо зникнення 13-річної дівчини.

Поліцейські швидко встановили місцезнаходження обох дівчат:

  • одна з них залишилася ночувати у знайомої;
  • інша перебувала у родичів.

Жодних кримінальних подій не сталося. Співробітники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з родинами, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.

 

Тэги:  розшук, поліція, харків
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