03.07.2024 11:55 Віталій Хінєвіч
1224 повідомлення оперативно опрацювали поліцейські Харківщини минулої доби
Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 5 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталася 31 дорожньо-транспортна пригода, в яких одна людина загинула, 24 отримали травми.
У місті Лозова працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
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