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03.07.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

1224 повідомлення оперативно опрацювали поліцейські Харківщини минулої доби

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3900 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 5 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталася 31 дорожньо-транспортна пригода, в яких одна людина загинула, 24 отримали травми. 
 
У місті Лозова працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області шахрай «продавав» неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ.
 
Тэги:  події, харків
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