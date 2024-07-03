03.07.2024 11:35 Рита Парфенова

Майже п'ять годин рятувальники гасили пожежі після авіаударів по Боровій на Харківщині (фото)

Зранку 3 липня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, удари призвели до пошкоджень приватного сектора та об'єктів цивільної інфраструктури.



За попередніми даними, внаслідок вибухів загинула 1 людина, 2 особи постраждали.



Внаслідок атаки сталося 4 пожежі на різних адресах, загальна площа займання становила близько 140 квадратних метрів.





Для ліквідації наслідків нападу було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Харківщини, медичний розрахунок ДСНС Київщини, а також 2 одиниці інженерної техніки Луганського гарнізону ДСНС.



Рятувальникам вдалося витягти тіло загиблого чоловіка з-під завалів одного з приватних житлових будинків.



Останній осередок пожежі було ліквідовано о 09:10.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.