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03.07.2024  11:35   Рита Парфенова

Майже п'ять годин рятувальники гасили пожежі після авіаударів по Боровій на Харківщині (фото)

Зранку 3 липня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району.

борова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, удари призвели до пошкоджень приватного сектора та об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок вибухів загинула 1 людина, 2 особи постраждали.

Внаслідок атаки сталося 4 пожежі на різних адресах, загальна площа займання становила близько 140 квадратних метрів.

борова

Для ліквідації наслідків нападу було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Харківщини, медичний розрахунок ДСНС Київщини, а також 2 одиниці інженерної техніки Луганського гарнізону ДСНС.

Рятувальникам вдалося витягти тіло загиблого чоловіка з-під завалів одного з приватних житлових будинків.

Останній осередок пожежі було ліквідовано о 09:10.

борова

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

борова

борова

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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