Майже п'ять годин рятувальники гасили пожежі після авіаударів по Боровій на Харківщині (фото)

Зранку 3 липня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, удари призвели до пошкоджень приватного сектора та об'єктів цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, внаслідок вибухів загинула 1 людина, 2 особи постраждали.
Внаслідок атаки сталося 4 пожежі на різних адресах, загальна площа займання становила близько 140 квадратних метрів.
Для ліквідації наслідків нападу було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Харківщини, медичний розрахунок ДСНС Київщини, а також 2 одиниці інженерної техніки Луганського гарнізону ДСНС.
Рятувальникам вдалося витягти тіло загиблого чоловіка з-під завалів одного з приватних житлових будинків.
Останній осередок пожежі було ліквідовано о 09:10.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.
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