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01.07.2024  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо човники з кабачків з куркою та овочами

Для цієї страви підійде будь-яка частина курки без кісток.

Як приготувати човники з кабачків з куркою та овочами
 
Як пише РЕДПОСТ, човники з кабачків - одна з тих страв, де можна розгорнутися кулінарній фантазії. 
 

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Човники з кабачків з куркою та овочами.

 

Продукти: 

  • 4 кабачка, 
  • 500 г курки, 
  • 2 помідори, 
  • 1 цибулина, 
  • 100 г твердого сиру, 
  • 20 г вершкового масла, 
  • 2 зубчики часнику, 
  • спеції, 
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Розрізати кабачки вздовж
  2. Ложкою прибрати частину м'якоті, залишаючи стінки завтовшки близько 10 мм. 
  3. Пропустити курку через м'ясорубку. 
  4. Очистити помідори
  5. Дрібно нарізати всі овочі разом із м'якоттю кабачків.
  6. Обсмажити цибулю з часником 3-4 хвилини
  7. Всипати курячий фарш
  8. Продовжувати смажити до зміни кольору. 
  9. Додати помідори
  10. Додати м'якоть кабачків
  11. Приправити 
  12. Готувати ще 3-4 хвилини. 
  13. Викласти човники з кабачків на пергамент
  14. Наповнити їх начинкою
  15. Зверху додати по скибочці олії. 
  16. Посипати все тертим сиром
  17. Запікати 20-30 хвилин в духовці при 180 градусах.
  18. Посипати готові човники рубаною зеленню.

 

Тэги:  рецепт, закуска, овочі, кабачки, цибуля
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