01.07.2024 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо човники з кабачків з куркою та овочами
Для цієї страви підійде будь-яка частина курки без кісток.
Як пише РЕДПОСТ
, човники з кабачків - одна з тих страв, де можна розгорнутися кулінарній фантазії.
Човники з кабачків з куркою та овочами.
Продукти:
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4 кабачка,
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500 г курки,
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2 помідори,
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1 цибулина,
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100 г твердого сиру,
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20 г вершкового масла,
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2 зубчики часнику,
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спеції,
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зелень.
Покроковий рецепт приготування:
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Розрізати кабачки вздовж
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Ложкою прибрати частину м'якоті, залишаючи стінки завтовшки близько 10 мм.
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Пропустити курку через м'ясорубку.
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Очистити помідори
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Дрібно нарізати всі овочі разом із м'якоттю кабачків.
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Обсмажити цибулю з часником 3-4 хвилини
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Всипати курячий фарш
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Продовжувати смажити до зміни кольору.
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Додати помідори
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Додати м'якоть кабачків
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Приправити
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Готувати ще 3-4 хвилини.
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Викласти човники з кабачків на пергамент
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Наповнити їх начинкою
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Зверху додати по скибочці олії.
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Посипати все тертим сиром
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Запікати 20-30 хвилин в духовці при 180 градусах.
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Посипати готові човники рубаною зеленню.
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