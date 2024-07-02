Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 18–20°, вдень 32–34°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.
2 липня відзначають День податківця України.
влажность:
давление:
ветер: