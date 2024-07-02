02.07.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 липня

Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

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Народні прикмети

Якщо на деревах вже з'явилося жовте листя, очікується рання осінь і ранній листопад.

Західний вітер вказує на наближення дощу.

Велика кількість крилатих мурах свідчить про наближення зливи.

Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.

Багато ранкової роси на траві означає, що дощу не буде.

Туман, що стелиться над водою вранці, вказує на гарну погоду.

Швидке висихання асфальту після дощу передвіщає затяжну негоду.